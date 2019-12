Alliance en vue entre le Pds et Khalifa Sall : la réponse ambiguë de Doudou Wade Khalifa Sall a rencontré, hier, l’ancien chef de l’Etat, Me Abdoulaye Wade à son domicile. L’ancien maire de Dakar qui était accompagné des maires de Dieupel-Derklé et de Mermoz Sacré-Cœur, Cheikh Guèye et Barthélémy Dias, s’est entretenu à huit clos pendant une heure avec l’ex chef de l’Etat.

Rien n’a filtré de cette entrevue à l’issue de laquelle, Doudou Wade a été interrogé sur une alliance en vue entre Khalifa Sall et le Pds.

« Vous êtes très imaginative madame. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que nous ne sommes pas intéressés par le dialogue politique », a déclaré laconique, le responsable libéral à une journaliste.



