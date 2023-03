Alliance politique : Jotna « chicote » Wàllu et Yewwi, puis rejoint Macky Sall La coalition Jotna a décidé de déposer ses baluchons à la mouvance présidentielle. Le nouveau président de ladite coalition, Moustapha Wade, l’a annoncé , au cours d’une conférence de presse pour officialiser son départ des rangs de l’opposition qu’il accuse de «trahison».



«Ensemble pour la victoire». Tel s’est exclamé Moustapha Wade dans une déclaration lue devant la presse pour officialiser le ralliement de la coalition Jotna à la coalition Benno Bokk Yaakaar. «La conférence des leaders de la coalition Jotna a décidé lors de son assemblée générale, le mercredi 22 février 2023, de soutenir le président de la République, Macky Sall, dans ses actions à la tête de l’État du Sénégal», a indiqué le tout nouveau président de Jotna.



D'aprés L'As, il justifie son choix par une volonté d’œuvrer pour un développement «endogène» et «inclusif» du pays, dans la sérénité. Car, d’après la coalition Jotna, l’opposition, de par ses actes et son attitude, a montré qu’elle n’était ni dans les dispositions ni dans une volonté d’œuvrer ensemble à résoudre le problème des Sénégalais. «Cette opposition a créé les conditions d’une instabilité politique et sociale à travers un vaste mouvement de manipulations de masse qui n’a d’autres finalités que de mettre le pays dans une situation de chaos», a insisté Jotna. Sous ce rapport, insistent Moustapha Wade et ses camarades, le Sénégal vit des heures graves et a besoin de stabilité et d’un climat propice à son développement. «Le Président Macky Sall, de par ses actions et ses réalisations, demeure la personne idoine pour mener notre pays vers l’émergence dans la discipline», a ajouté monsieur Wade qui appelle toutes les forces vives de la nation «soucieuse de la stabilité» du pays à se donner la main pour appuyer le président de la République dans sa volonté de mettre le Sénégal sur la voie de l’émergence.



«Nous avons toujours été avec l’opposition. Nous avons mené avec elle les premiers combats. Pour s’adresser à l’Union européenne, c’est Jotna qui avait été à l’origine de la rencontre. Pour dénoncer les injustices contre les noirs devant l'ambassade des États-Unis, c’est Jotna qui était à l’œuvre. Pour créer la coalition Wàllu, Jotna était là. Pour qu’il y ait une inter-coalition entre Wallu et Yewwi, c’est Jotna qui était à la manœuvre», a rappelé Moustapha Wade avant de soutenir que les succès de Jotna ont été attribués à d’autres. «Mais qu’est-ce qui se passe avec l’opposition ?Avez-vous sur les listes électorales un seul membre de Jotna ? Les gens qui étaient dans Jotna se sont retrouvés dans l’opposition pour nous combattre. Nous sommes restés debout. Jotna n’a pas quémandé des postes ou supporté celui qui voulait nous réduire en néant politique. C’est pourquoi, après mûre réflexion, Jotna a décidé de se mettre au côté de la mouvance présidentielle», sérine Moustapha Wade. Sur le troisième mandat, Jotna a préféré le silence pour le moment. «Le principal concerné, à savoir le Président Macky Sall, ne s’est pas jusque-là exprimé sur le troisième mandat. Nous n’allons pas être plus royaliste que le roi. Le jour où le président de la République dira sa position sur le troisième mandat, la coalition Jotna dira la sienne», a dit Moustapha Wade.

Ndèye Fatou Kébé