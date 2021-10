Alliances locales 2022: "Bess dou Niak" et "Dolly Macky" en mission pour tirer Louga de son coma Le parti « Bess Dou Niak » et le mouvement « Dolly Macky » ont signé une alliance pour aller ensemble aux futures élections locales. Ces deux entités politiques ont déclaré qu’ils vont travailler au profit de l’intérêt de Louga.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Octobre 2021 à 23:39 | | 0 commentaire(s)|

C’est désormais officiel, le parti Bess Dou Niak et le mouvement « Dolly Macky » de Mamadou Mamour Diallo, ont décidé d’aller ensemble pour conquérir le suffrage des électeurs de la ville de Louga aux futures élections locales. Ces deux entités politiques très représentées dans la capitale du Ndiambour, ont signé leur pacte d’alliance hier en marge d’une conférence de presse tenue dans un hôtel de la place.



A en croire Serigne Maodo Malick Dia, le coordonnateur régional du parti de Serigne Mansour Sy Djamil, "les responsables locaux de sa formation politique après mûre réflexion, ont décidé de nouer une alliance avec le mouvement « Dolly Macky » dans la mesure où son leader est en train d’abattre un travail très remarquable dans la ville de Louga. Notre parti et le mouvement « Dolly » ont une convergence de vue sur plusieurs questions. Nous prônons tous une politique saine basée sur une quête effrénée de solutions pour soulager les populations. Nous aimons tous la ville de Louga. C’est la raison pour laquelle nous sommes tombés d’accord sur tous les points. Donc, nous avons signé cette alliance sans condition", a-t-il fait savoir.



Pour Mamadou Mamour Diallo "les responsables des deux structures politiques ont fait preuve de responsabilité en décidant de nouer une alliance aux futures élections locales. Certes, le parti Bess Dou Niack est dans une coalition de même que l’Apr, mais ici à Louga nous avons décidé d’aller ensemble, car sauver la ville qui continue de souffrir de tous les maux. Nous sommes en mission d’urgence pour sauver notre ville qui est dans le coma. Nous ne pouvons plus rester le bras croisés. Cette alliance transcende nos idéologies politiques, nos intérêts et nos égos.



Nous l’avons signé dans l’unique but de changer le visage de notre ville. Quand, tu gères une localité durant sept ans, sans pour autant régler les problèmes des populations, il faut avoir l’honnêtes de partir à temps, sinon tu seras contraint à le faire. Il faut que Louga soit gérée par des mains expertes. Et nous sommes prêts à relever ce défi. Dans les jours à venir, d’autres partis politiques et des organisations de la société civile, rejoindront notre large coalition", a-t-il assuré.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos