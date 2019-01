Alliances politiques: Idy démarche Khalifa Sall, Sonko décroche la plateforme « Avenir Senegaal Bi Nu Begg »

L’ancien Premier Idrissa Seck multiplie des rencontres avec les leaders de l’opposition en vue d’obtenir leur soutien à sa candidature. Après Me Hadji Diouf, le leader de Rewmi est attendu ce lundi à la prison de Rebeuss où il doit rencontrer l’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall.



Ousmane Sonko est aussi en pourparlers avec d’autres formations qui s’identifient à lui. Leral a appris de sources sûres, que la plate-forme avenir « AVENIR Senegaal Bi Nu Begg » a décidé de soutenir sa candidature. Cheikh Tidiane Dieye et ses camarades vont tenir une conférence de presse demain mardi, pour officialiser leur soutien au candidat de « l’anti-système ».













