Allianz Nigéria : Adeolu Adewumi-Zer remplace Sunkanmi Adekeye à la direction générale

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Septembre 2020 à 09:24 | | 0 commentaire(s)|

D’après le document, Owolabi Salami prend sa retraite. Le texte indique tout de même que ce dernier demeurera membre du Conseil d’administration de Allianz Nigéria en tant que directeur Non-Exécutif afin de continuer à servir la compagnie. Sunkanmi Adekeye a démissionné de ses fonctions pour poursuivre d’autres opportunités en dehors du groupe Allianz et la compagnie lui souhaite plein succès, confie le communiqué.



Dans son précédent rôle, soutient-on, Adeolu a piloté l’un des trois piliers de la stratégie de croissance de Allianz en Afrique en poursuivant un pipeline d’opportunités de fusion et d’acquisition (M&A) sur ses marchés prioritaires. « Elle a occupé des postes de direction clés au sein du groupe Allianz sur trois continents différents. Adeolu opère depuis l’an 2000 dans les services financiers à l’échelle internationale, sur des marchés matures aussi bien qu’émergents », déclare Allianz Africa.



Par ailleurs, le communiqué indique que le 4 septembre également, les actionnaires de Allianz Nigeria ont voté à l’unanimité en faveur de l’offre d’Allianz d’acquérir toutes les actions en circulation de la société qui ne sont pas actuellement détenues par Allianz au moyen d’une procédure connue sous le nom de «plan d’arrangement». « Après avoir reçu l’approbation de la ‘’Nigerian Securities & Exchange Commission’’ pour la transaction et la validation du tribunal, Allianz Nigéria deviendra une filiale à 100% du groupe Allianz et ses actions ne seront plus négociables en gré à gré à la bourse de valeurs au Nigéria », rapporte le texte.



«En augmentant son investissement dans Allianz Nigéria, Allianz Group a une fois de plus démontré son engagement sur le marché nigérian. La privatisation d’Allianz Nigéria sous la direction d’Adeolu marque le début d’une nouvelle ère passionnante pour la société », a ajouté le directeur général régional de Allianz Africa, Coenraad Vrolijk.

Bassirou MBAYE







Source : Adeolu Adewumi-Zer, actuellement responsable régionale des fusions, acquisitions et de la transformation chez Allianz Africa, est nommée directrice générale de Allianz Nigéria. Selon un communiqué de presse de Alliaz Africa, elle succèdera ainsi à Sunkanmi Adekeye, ancien directeur général et à Owolabi Salami, ancien directeur exécutif de la compagnie.Source : https://www.lejecos.com/Allianz-Nigeria-Adeolu-Ade...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos