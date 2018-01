Allocation de 10 millions à chaque député : Pape Sagna Mbaye dément Sonko

Il dit se porter en faux contre la déclaration de son collègue député Ousmane Sonko sur l’existence d’une allocation de rentrée de 10 millions de francs Cfa que percevrait chaque député de l’Assemblée nationale. Pape Sagna Mbaye, député et président de la Commission des affaires étrangères de l’Union africaine et des Sénégalais de l’extérieur, apporte «ses» éclairages sur cette affaire qui fait les choux gras de la presse de ces derniers jours.



«Dans le budget général de 2018, et singulièrement celui de l’Assemblée nationale qui a été voté, il n’a été prévu dans aucune rubrique 1,650 milliard destinés à une allocation de 10 millions de FCfa à chaque député. En tant qu’ex-maire de Pikine, j’ai eu à apprendre de mon secrétaire général qu’une rubrique du budget non prévu dans la nomenclature et par conséquent non doté de crédit, ne saurait faire l’objet d’une exécution», soutient Pape Sana Mbaye dans le quotidien Lobservateur de ce samedi.



Il précise que «le budget de l’Assemblée nationale tourne autour de 15 milliards 500 millions et l’institution parlementaire ne reçoit que le 1/12 de ce montant mensuellement. Par conséquent, ce montant destiné au fonctionnement car représentant à peu près 1,3 milliard, ne peut couvrir que les dépenses de fonctionnement»