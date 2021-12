Allocation de droits de tirage spéciaux : « Macky Sall a porté le flambeau de l’Afrique pour la réallocation de 100 milliards de dollars » (Kristalina Georgieva, DG du FMI).

En visite de travail au Sénégal, la directrice générale du Fonds Monétaire International (FMI), Kristalina Georgieva a renseigné, ce 9 décembre, du renforcement de l’Allocation de droits de tirage spéciaux (DTS) projeté à 650 milliards de dollars. Qualifiée d’historique, cette allocation est une véritable injection pour la relance de l'économie mondiale afin d’appuyer les pays frappés par la crise sanitaire liée à la Covid-19 dans le monde.



Pour la patronne de l’institution des Bretton Woods, Macky Sall a porté le flambeau de l’Afrique pour la réallocation de 100 milliards de dollars pour les pays en position de force vers les pays qui ont besoin de plus de soutien. C’est ainsi que 58 millards de dollars sont déjà engagés pour le compte des pays affectés, a expliqué l’autorité.



La directrice du FMI a, par ailleurs, exprimé toute sa satisfaction sur la qualité de la collaboration avec le Sénégal, avec la BCEAO et avec l’UEMOA.



« Cette coopération est toujours importante mais elle est encore beaucoup plus importante en cette période d’incertitude où nous avons besoin de travailler ensemble pour mettre en place des mesures de relance forte pour sortir de la crise économique induite par la Covid-19 », a soutenu Kristalina Georgieva à la sortie de son audience avec le président, Macky Sall au palais de la République.



Elle a en outre souligné la baisse de rythme de la relance qu’elle qualifie de divergence dangereuse entre les pays qui ont un fort taux de vaccination et qui ont un espace budgétaire assez large pour soutenir leur économie et les pays qui sont en train d’accuser du retard dont beaucoup d’entre eux se trouvent dans le continent africain. Elle a, en ce sens, salué les efforts du Sénégal.



« Heureusement pour le Sénégal, la performance est meilleure que la moyenne de l’Afrique subsaharienne. Cette année la projection de croissance de la FMI pour l’Afrique subsaharienne est de 3,7% alors que pour le Sénégal, elle est à 5,4% de croissance proche de la moyenne mondiale », a-t-elle magnifié. Ces efforts ont été soutenu par le secteur privé, l’investissement dans les compétences, l’emploi et l’entreprenariat des jeunes et des femmes, a-t-elle fait savoir.



Dans cette divergence, la FMI a confié être de tout coeur avec les pays africains qui ont besoin de soutien financier. Elle entend cependant élargir les instruments de l’institution pour inclure davantage de financement pour la réduction de la pauvreté et la croissance. Pour preuve, un nouveau fonds fiduciaire et de durabilité sera effectué pour financer les pays à long terme avec une maturité de 20 ans et une période de grâce de 10 ans.



Pour conclure, Kristalina Georgieva a lancé un message à l’endroit des pays affectés par la Covid-19.

« Vacciner, étalonner et accélérer. Vacciner au moins 40% de la population dans l’ensemble des pays d’ici à la fin de l’année, au moins 70% d’ici à la mi-2022 et il faut le faire en augmentant les capacités de vaccins en Afrique. L’Afrique doit vacciner l’Afrique », a-t-elle soutenu...

