Almadies: Une mafia foncière aux Impôts et Domaines débusquée

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juillet 2021

Un scandale foncier éclabousse les Impôts et Domaines. D’après ‘’Libération’’, il s’agit d’un terrain de 3 ha sis aux Almadies, dont 14 héritiers de feu El Hadj Doudou Ndoye sont propriétaires indivisaires du site.



Mais, grande a été la surprise des héritiers de constater qu’un certain Abdou Masseck Ndiaye avait distrait du site, avec la complicité de certains agents des Domaines, le lot numéro 11 d’une superficie de 400 mètres carrés en le morcelant en deux lots à une personne, dénommée Djibril Basse.



Aussi, les héritiers apprendront plus tard que ledit lot a été vendu à 60 millions F Cfa.



La Sûreté Urbaine qui a débusqué l’affaire est aux trousses de la mafia.



