Altercation avec le Gouverneur du Palais à Touba : Serigne Bara Dollli accuse... Serigne Modou Mbacké Bara Dolli est revenu sur l’altercation entre le Gouverneur du palais de la République et lui, lors de la visite du chef de l’Etat à Touba, mercredi dernier.

« C’est Cheikh Mbacké Sakho qui a volontairement fait signe à un des gardes rapprochés, pour me barrer la route quand il m’a vu venir et le Gouverneur du Palais a donné l’ordre de fermer le passage menant vers le mausolée de Serigne Touba. Cette attitude est tout simplement irresponsable », a-t-il confié à Vox Populi.



Le marabout-politicien poursuit, « le Président a directement demandé à ce qu’il cesse de faire des actes du genre qui sont tout à fait négatifs pour le palais. Aussi Farba Ngom est intervenu et c’est après cela, que le passage a été ouvert pour que je passe ».

