Aly Cissé, âgé de 15 ans, perdu de vue: Sa famille en détresse, partage son désarroi

Le 16 juillet marquait le commencement de ce nouveau parcours pour Aly, mais depuis lors, son absence suscite des questionnements et des préoccupations grandissantes. Les jours s’écoulent sans la moindre nouvelle de lui, amplifiant l’anxiété qui pèse sur sa famille. La famille Cissé, le cœur lourd, se tourne vers le public pour partager son désarroi et solliciter toute assistance possible.



Le dernier contact avec Aly remonte au soir du jeudi 3 août. Ce soir-là, il avait quitté le domicile familial pour se rendre à la prière du soir, mais il n’a jamais regagné la maison. Confrontée à l’inquiétude, la famille a immédiatement alerté les autorités compétentes. Malgré les efforts déployés par les forces de l’ordre et la famille elle-même, aucune trace ni indication sur son emplacement actuel n’ont émergé.



La famille Cissé traverse actuellement des moments d’angoisse, de doute et de désarroi. Leur quête désespérée pour retrouver Aly, les a poussés à fouiller chaque recoin, à explorer chaque piste possible, pour le ramener en toute sécurité auprès d’eux. Dans cette recherche de réponses et de solidarité, la famille Cissé implore toutes les personnes détenant des informations cruciales à propos de la disparition d’Aly, à se manifester.



Chaque indice, aussi minime soit-il, pourrait contribuer à éclairer les zones d’ombre qui entourent cette disparition troublante. Si vous avez aperçu Aly Cissé après le 3 août, ou si vous détenez la moindre information concernant sa localisation actuelle, nous vous prions instamment de contacter les autorités locales ou la famille Cissé.