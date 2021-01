Aly Khoudia Diaw Sociologue : " Les Sénégalais pensent être plus intelligents que tout le monde...Que tous les opposants fassent attention" Leral TV a reçu ce jeudi, le sociologue Aly Khoudia Diaw, dans l'émission Jokko. Une occasion qui a permis au sociologue, et par ailleurs agent au ministère de la Santé et de l'Action sociale, de faire un tour sur les sujets marquant l'actualité nationale avec le journaliste Elhadji Fallou Khouma. Il a ainsi abordé les questions relatives à la deuxième vague de la Covid-19, l'état de catastrophe sanitaire et les mesures préventives, la campagne nationale de vaccination en vue, les scandales foncières (Mbour 4), l'affaire Boubacar Seye...suivez

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Janvier 2021 à 21:27 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos