Aly Ngouille Ndiaye : «C’est moi qui vais organiser les élections»

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Décembre 2018

Répondant à l’opposition qui continue de réclamer une personnalité indépendante en charge de l’organisation de la présidentielle, Aly Ngouille Ndiaye dit ceci : «Tout semble dessiner que c’est moi qui vais l’organiser.» Il l’a fait savoir ce matin, lors d’une visite du matériel électoral, à l’Ecole nationale de police.



Concernant d’ailleurs ces joutes électorales, il estime qu’il y a suffisamment d’encre, d’isoloirs et de cachets, et que le transport va démarrer aujourd’hui. «Les matériels seront gardés dans les préfectures avant leur acheminement dans les centres de vote»,assure-t-il, informant que «30 mille urnes seront installées dans les différents bureaux de vote».



S’agissant de la carte électorale qui sera modifiée, le ministre a tenu à rassurer que cette situation n’aura aucun impact sur le déroulement du scrutin. «La carte électorale, c’est pour les électeurs, ce n’est pas pour le pouvoir, encore moins pour l’opposition. On ne mentionne même pas de parti», dit-il. Et de poursuivre : «La loi permet, à un mois des élections, de fixer la nouvelle carte électorale. C’est pour rapprocher le plus possible les populations de leurs différents bureaux de vote.»



Seneweb

