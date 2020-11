Aly Ngouille Ndiaye: «Je fais partie des doyens du gouvernement» L’ancien ministre de l’Intérieur, lui, a été plus prolixe. Aly Ngouille Ndiaye, qui a réitéré son ancrage au sein de l’Apr, a été clair et sans équivoque : «je fais partie des doyens du gouvernement. J’ai bénéficié de la confiance du chef de l’Etat pendant 8 ans sans interruption». Le maire de Linguère d’embrayer : «j’ai même eu beaucoup plus de privilèges que des membres fondateurs de l’Apr. je n’ai pas soutenu le Président Macky Sall pour des postes. Je l’avais fait à l’époque, pour ma commune, Linguère. Et je ne l’ai pas regretté puisque vous avez complètement changé le visage de Linguère. J’ai des photos d’avant et d’aujourd’hui qui l’attestent. Il suffit de venir là-bas pour s’en convaincre».

