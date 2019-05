Aly Ngouille Ndiaye : " On doit revoir le système des grâces pour le rendre plus corsé"

Lundi 27 Mai 2019 à 08:52

Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye demande à revoir le système d’octroi de la grâce présidentielle afin de le rendre plus corsé. Il souhaite à cet effet, l’implication de la police et de la gendarmerie, qui selon lui, connaissent mieux le passé de certains délinquants. « On donne au président de la République juste des noms sur des décrets qu’il va signer, mais il ne sait pas qui a fait quoi. Donc, c’est aux agents d’être plus regardants », a-t-il déclaré à l’émission "Jury du Dimanche" de Iradio.



«Le constat est que certains personne graciées ont dû tromper la vigilance des agents de l’administration pénitentiaire. De par leur comportement en prison, les agents peuvent penser qu’ils se sont repentis, car il est arrivé que des personnes soient graciées et qu’elles soient appréhendées à nouveau, moins d’une semaine après leur libération », note le ministre de l’Intérieur. Il faisait référence à la polémique qui a refait surface avec la libération d’un trafiquant de médicaments, dont le dossier est pendant en appel. Ceci a poussé les pharmaciens à observer une grève de 2 heures mercredi dernier, rapporte EnQuête.

