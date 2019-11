Aly Ngouille Ndiaye à Mame Makhtar Guèye : « Je n'ai pas délivré de récépissé à des homosexuels » Mame Makhtar Guèye qui affirme que le Sénégal a délivré 16 récépissés à des associations d’homosexuels, a révélé une partie de l’entretien qu’il a eu avec le ministre de l’Intérieur dans ce sens.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2019 à 14:09 | | 0 commentaire(s)|

« Quand je lui ai donné les informations, il m'a dit : ‘’mais moi, depuis que je suis là, je n'ai pas délivré de récépissé à des associations d'homosexuels’. Je lui ai dit qu'on ne cible pas une personne, il s'agit de l'Etat qui est une continuité », a déclaré, le vice-président de l’Ong Jamra dans l'émission Eutoub Islam de Dtv, ajoutant travailler sur le dossier avec le secrétaire général du ministère, Ibrahima Sakho.

Mame Makhtar Guèye qui veut que ces récépissés soient retirés, les associations dissoutes et le terme ''genre'' retiré des ministères, soutient que 9 récépissés ont été donnés du temps de Wade et les 7 autres par le régime de Macky Sall.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos