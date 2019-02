Aly Ngouille Ndiaye aux fauteurs de troubles: "Force restera à la Loi" " Je peux vous assurer que les responsabilités seront situées et les coupables punis conformément à la Loi " a fait savoir le Ministre de l'Intérieur dans un communiqué reçu par la rédaction de Leral. Aly Ngouille dit avoir appris avec beaucoup de regret, les violences qui se sont produites à Tambacounda et dans lesquelles, deux jeunes ont perdu la vie et d'autres blessés. Présentant ses condoléances aux familles des victimes, le Ministre en a profité pour appeler les acteurs à faire preuve de retenue et de calme. Il a aussi précisé que l'Etat mettra tout en oeuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire.

