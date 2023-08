Aly Ngouille Ndiaye fait le portrait-robot du candidat de Benno

Au-delà de la légitimité historique, ce qui importe le plus, selon Aly Ngouille Ndiaye, dressant le profil du candidat idéal que doit désigner le Président Macky Sall, c’est le projet politique. Le ministre de l’Agriculture et maire de Linguère, l’a fait savoir devant le JDD, ce dimanche 13 août 2023. Il explique : " Légitimité historique au niveau du parti, on peut le dire. Mais, ce qui est le plus important, à mon niveau, c’est avoir quelqu’un qui peut avoir cette légitimité, mais surtout faire de sorte qu’il ait beaucoup de monde autour de lui. ”



Aly Ngouille Ndiaye de poursuivre : “ Parce que ceux qui votent, dépassent l’Apr, dépassent la coalition. C’est le peuple sénégalais qui vote. Il faut que les Sénégalais approuvent le projet qu’il porte, pour voter pour lui. C’est ça le plus important ”. Il ajoute d’autres critères : “ Il doit être politique, c’est important. Il doit pouvoir rassembler dans le parti et en dehors du parti. Je pense que c’est cela qui est important, si nous voulons gagner ”.













Rewmi