Aly Ngouille Ndiaye: « la police a arrêté des gens qui sabotaient l’électricité à Touba » Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui dirigeait la délégation gouvernementale, ce vendredi, lors de la cérémonie officielle du Magal de Touba 2019, a réfuté tout problème d’électricité dans la ville sainte.

Vendredi 18 Octobre 2019

Selon Aly Ngouille Ndiaye, s’il y a eu des coupures d’électricité à Touba, c’est que « des gens procédaient à des sabotages pour ensuite venir demander de l’argent pour les réparations. La police a d’ailleurs arrêté des gens », qui faisaient de tels actes.



Et de marteler : « on n’a pas de problème d’électricité à Touba ».

