Aly Ngouille Ndiaye : le poste de police de Saly sera bientôt ouvert »

« Le bâtiment est presque prêt et d’ici fin octobre à novembre, le poste de police sera ouvert », a déclaré Aly Ngouille Ndiaye qui présidait l’assemblée générale ordinaire des administrateurs civils, samedi, à Saly Portudal.

Et de préciser : « il n’y aura pas de problème avec la gendarmerie, les zones d’intervention seront bien délimitées pour chaque corps. Le dernier exemple en date est celui de Sédhiou où la gendarmerie et la police cohabitent parfaitement ».



