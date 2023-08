Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l’Agriculture : « Nous produisons suffisamment d’oignons mais nous avons un problème de stockage »

«Ce qui est constant, c’est que le Sénégal a atteint l’autosuffisance en oignons. Il se trouve tout simplement que nous avons aujourd’hui des soucis de stockage et de transformation. Ce qui fait que nous avons des pertes post récolte très importantes estimées entre 35 et 40 pour cent. Cela veut dire que nous produisons suffisamment d’oignons, mais le problème c’est le déficit d’unités de stockage suffisantes pour les conserver comme cela se fait dans beaucoup de pays. Où il arrive que l’oignon soit conservé sur une dizaine de mois et soit utilisé juste en fonction des besoins du marché », a expliqué M. Ndiaye.



Selon lui, le défi est donc de transformer, et de conserver. Il a rappelé que le Sénégal a lancé un programme d’équipements de 85 milliards FCfa pour une vingtaine d’entrepôts frigorifiques et une centaine de magasins de stockage, qui devrait être déjà un début de réponse. Ces derniers jours, les consommateurs sont confrontés à la rareté de l’oignon occasionnant une hausse vertigineuse des prix. Mais les autorités du ministère du Commerce rassurent soulignant que la situation va revenir progressivement à la normale avec l’ouverture du marché.



Source : Le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, était l'invité du « Jury du dimanche » le 13 août 2023. Face aux confrères d'Emedia, il est revenu sur la crise de l'oignon.

