Aly Ngouille Ndiaye persiste et signe qu’il n’existe qu’un seul fichier

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Novembre 2018 à 10:36 | | 1 commentaire(s)|

Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye reste constant dans ses déclarations, il persiste et signe qu’il n’y a pas trois fichiers, comme cherchent, vainement, à le faire comprendre, certains leaders de l’opposition.



« Il n’existe qu’un seul fichier et non trois fichiers, comme l’ont évoqué certains commissaires. Et le fichier électoral ne doit pas être utilisé pour des opérations de parrainage des candidats à la candidature à la présidentielle », a-t-il affirmé, hier, lors du vote du budget de son département ministériel à l’Assemblée nationale.



Interpellé sur la fiabilité dudit fichier, le ministre en rappelant les conclusions du rapport de l’audit du processus électoral commandité par l’UE, du 3 janvier au 26 fevrier 2018, a indiqué, qu’à ce propos il n’y a pas de quoi s’inquiéter.















SourceA

