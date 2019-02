Aly Ngouille Ndiaye répond aux internautes sur Facebook, YouTube, Twitter et Instagram

Au coeur de la campagne électorale avec sa double casquette de ministre de l’Intérieur et de responsable au sein du parti au pouvoir, Aly Ngouille Ndiaye compte s’apprêter au jeu de la communication directe à travers une interaction avec les internautes. Par une annonce faite sur sa page Facebook, le maire de la ville de Linguère (région de Louga, au Nord), invite ainsi les Sénégalais à l’interpeller sur "des questions d’actualité qui (leur) tiennent à cœur". Et il promet de leur répondre via un live sur ses pages sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, ce lundi 4 février 2019 à partir de 18H.