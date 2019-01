Aly Ngouille Ndiaye s'explique après sa rencontre avec 4 anciens ministres de l'Intérieur

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Janvier 2019 à 14:40 | | 1 commentaire(s)|

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye a tenu hier une rencontre à laquelle ont pris part quatre de ses prédécesseurs à la place Washington, à savoir Me Ousmane Ngom, les généraux Mamadou Niang et Lamine Cissé, et Cheikh Guèye.



Sur sa page Facebook, il écrit : « Nous avons eu l'honneur et le plaisir de rencontrer les anciens ministres de l'intérieur du Sénégal, pour échanger avec eux de leurs expériences sur les questions électorales. Je voudrais ici, exprimer toute ma gratitude à ces anciens hauts fonctionnaires de l'Etat, pour leur disponibilité et la générosité dont ils font montre à mon endroit. Merci encore à vous messieurs les ministres ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos