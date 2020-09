Aly Ngouille Ndiaye sur le sinistre: "on fera face, on trouvera les moyens pour..." Avec les fortes pluies qui se sont abattues ce weekend dans l'ensemble du pays, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye s'est prononcé , affirmant que l'Etat face avec des moyens pour soulager les populations.

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Septembre 2020



