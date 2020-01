Aly, père de Papa Sow : ‘’J’ai l’impression qu’ils ont piégé mon fils’’

L’exclusion de Papa Sow de Fass continue de susciter des réactions au sein de la famille de l'écurie mythique de la lutte avec frappe. Cette fois, c'est le père du lutteur, Aly Sow qui est monté au créneau pour dénoncer cette décision. Selon lui, cette exclusion ressemble à un piège.



‘’Après la réunion d'information de Fass, on a donné une fiche d'engagement aux lutteurs. Mais Bouba Thiaw, Tapha Guèye, Gris Bordeaux devaient convoquer les lutteurs trente minutes avant la réunion pour les sensibiliser. Parce que la plupart des lutteurs ne comprennent pas les écrits. J’ai l’impression qu’ils ont tendu un piège à Papa Sow’’, soupçonne-t-il dans une entretien avec Sunu Lamb.



Les relations entre Papa Sow et Modou Lô sont à l’origine des problèmes qui ont conduit à l'exclusion du Puma de Fass. Certains considèrent ces rapports comme de la provocation de la part de Papa sow pour faire prendre aux dirigeants de Fass cette décision.



Aly Sow rejette ces allégations. ‘’Papa Sow voulait terminer sa carrière à Fass, mais les dirigeants ont ouvert une porte. Pourtant Gris est ami avec Eumeu Sène qui est un potentiel adversaire de Fass. Tapha Guèye est copain avec Aziz Ndiaye. Pourquoi pas Papa et Modou Lô. Le pire, Aziz Ndiaye a récupéré Tapha Guèye pour qu'il épaule Balla Gaye 2’’, accuse-t-il.

