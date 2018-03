Ama Baldé et Boy Niang font la paix…leurs mamans pas en reste

Tout est bien qui finit bien ! Ama Baldé et Boy Niang ont fumé le calumet de la paix. Après la polémique née de la vidéo ou Ama Baldé déclarait que «Balla Gaye 2 est le père de tous les lutteurs», la tension s’était installée entre les deux camps au point que certains férus de Boy Niang 2, n’ont pas hésité à brûler les tee-shirts à l’effigie d’Ama Baldé.



Pour mettre fin à cette cacophonie, le fils de De Gaulle s’est rendu hier chez Ama Baldé pour lui présenter son drapeau remporté devant Sa Thiès dimanche dernier. Le fils de Falaye Baldé, lui emboîtant le pas, est allé lui-même chercher Boy Niang 2, qui arborait à l'occasion un tee-shirt blanc sur lequel est inscrit «Thiapathioly» à son arrivée.



Les mamans des deux lutteurs Boy Niang et Ama Baldé n’étaient pas en reste. Anna Seck, la mère du fils de De Gaulle, a effectué hier le déplacement pour consolider et témoigner toute son affection à Daba Ndiaye, la mère d’Ama Baldé. Les deux dames ont magnifié les retrouvailles de leurs enfants. «Ce sont nos fils. Ama Baldé et Boy Niang sont des frères. Je ne cesserai de le dire. Sa maman est une bonne personne. Donc c’est une joie de voir nos enfants consolider leur amitié», a déclaré Anna Seck.



Quant à Daba Ndiaye, elle indique : «je n’ai jamais été aussi heureuse dans ma vie que ce jour. Nous sommes une famille et Anna, même si elle n’avait pas effectué le déplacement, j’avais pris ma décision d’aller lui rendre visite, car elle aime beaucoup mon fils et elle ne cesse de le répéter. C’est notre première rencontre et je tenais à lui dire merci. Boy Niang est et restera mon fils. C’était juste un malentendu et ils ont démontré qu’ils sont des frères», explique la maman d’Ama Baldé. Elles ont rejoint la caravane de leurs fils ensemble à bord d’un somptueux bolide.













