Ama Baldé et Franc convoqués au CNG, ce mercredi

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Janvier 2025

Les amateurs de lutte et les curieux ont déjà coché la date du 16 février 2025, dans leur agenda. Avec des lutteurs aussi emblématiques qu’Ama Baldé et Franc, l’Arène nationale sera l’objet de tous les regards. Ces combats promettent d’être riches en émotions, en stratégies et en rebondissements. Mais avant cette grande affiche, les deux lutteurs devront répondre de leurs actes de violence lors de leurs face-à-face. En effet, Ama Baldé et Franc sont convoqués par la commission de discipline, ce mercredi matin.



L’Arène nationale accueillera le 16 février 2025, deux combats de lutte qui s’annoncent épiques : Ama Baldé vs Franc et Liss Ndiago vs Lac Rose. Ces affrontements, organisés par Baye Ndiaye à travers sa structure Albourakh Events, réuniront des lutteurs au sommet de leur art, prêts à tout donner pour s’imposer. Ama Baldé vs Franc est considéré comme l’affiche des titans. Ce combat est l’un des plus attendus par les amateurs de lutte sénégalaise. Ama Baldé, de l’écurie Falaye Baldé, est connu pour son talent, sa puissance et sa stratégie. De son côté, Franc, de Jambars Wrestling Academy, affiche une série impressionnante de 12 victoires consécutives. Déterminé à préserver son invincibilité, Franc est un adversaire redoutable, excellant dans l’art de la résistance et de la contre-attaque.



Cette rivalité, comme le souligne "SourceA", repris par "Senenews", remonte à plusieurs années et promet de départager les deux lutteurs en termes de suprématie. Ama Baldé, fidèle à son style explosif, devra faire preuve d’ingéniosité face à un Franc méthodique et tenace. Pour attirer davantage les amateurs, les confrontations verbales entre Ama Baldé et Franc, organisées en prélude au combat, ont systématiquement dégénéré. Lors des deux dernières rencontres, des bagarres générales ont éclaté, gâchant ces face-à-face. C’est pourquoi, selon "SourceA", le Comité national de gestion (CNG) s’est autosaisi, après les rapports des superviseurs présents. Ama Baldé et Franc, convoqués par la commission de discipline de l’instance, devront s’expliquer sur ces actes déplorés par tous les amateurs de lutte.

Mame Fatou Kébé