Ama Baldé réplique : « La couronne n’attend que moi pour rentrer à Pikine et Modou Lô le sait » Après la sortie de Modou Lô qui a déclaré qu’il était plus prêt quAma Baldé, en marge du 5 novembre prochain, le fils de Falaye Baldé a répondu au roi des arènes, avant de promettre un face-to-face chaud bouillant, ce 16 septembre, en Gambie. "Wiwsport"

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2023 à 17:14

« Je suis prêt pour le face-à-face en Gambie. J’ai vécu là-bas dans mon enfance et j’y ai passé deux années avec mon oncle. Ensuite, je suis rentré au Sénégal, avant que mon père ne me ramène en Guinée, pour deux ans encore. Pour vous dire que je connais bien la sous-région et en particulier la Gambie.



Je lance un appel à tous mes supporters, mais aussi à ceux de Modou Lô, de venir dans le fair-play pour le face-à-face du 16 septembre, chez nos voisins gambiens.



La préparation du combat ? On est en pleine préparation. On ne traîne plus de blessure donc tout est OK pour le jour j et j’espère que le meilleur va gagner. Modou Lô dit qu’il est plus prêt pour moi. Je valide, c’est bien qu’il soit prêt, car cela va me pousser à travailler davantage (…)



Le titre de roi des arènes ? Ce combat est un règlement de comptes entre lui et moi et il sait que la couronne n’attend que moi pour rentrer à Pikine », a-t-il affirmé sur Lutte TV.





