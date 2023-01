Amadou Ba, PM: « Il est de la responsabilité du gouvernement de mettre en œuvre les mesures»

Le Premier ministre Amadou Ba qui s'est rendu sur les lieux de l’accident survenu près de la localité de Sakal. Estimant qu'une fois de plus, le mépris de la réglementation avait amplifié les dommages, il s'est dit résolu à appliquer les décisions prises après l'accident du 8 janvier.



« Le car accidenté lundi avait une capacité de 32 places mais en transportait 47. Nous avons dépassé toutes les limites. Et, il est de la responsabilité du gouvernement de mettre en œuvre les mesures », a-t-il dit. Mais, il se dit prêt à la discussion avec les transporteurs.



A retenir, une collision entre un car et un camion a fait 22 morts lundi à Sakal. Ce drame intervient une semaine après un autre accident où 42 personnes avaient péri à Kaffrine.