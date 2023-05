Amadou Bâ, Premier ministre: « Il faut des crédits additionnels à l’ONAS, pour augmenter ses capacités opérationnelles » Le Premier ministre Amadou Bâ a plaidé pour le renforcement des moyens de l’ONAS. L’objectif, c’est de lui permettre d’être plus opérationnel dans ce contexte de gestion des inondations.

« Il faut qu’on augmente assez rapidement les capacités opérationnelles de l’ONAS, qui est en train de faire un travail assez important de curage et de suivi de certains travaux », a plaidé le Premier ministre.



Mieux, il a insisté sur l’accélération des procédures de décaissement. « Il faut qu’on libère le budget et qu’on les appuie en crédits additionnels, pour permettre à l’ONAS d’exécuter sa mission », a ajouté le Premier ministre. Ce dernier a présidé, hier, le Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations, en perspective de l’hivernage 2023, le 23 mai 2023 à Dakar.



Notons que l’ONAS a déroulé des opérations de curage aussi bien à Dakar que dans les villes de l’intérieur. A Touba, il est en train de construire des ouvrages structurants, qui réduiront les inondations dans plusieurs quartiers de la cité religieuse.



Le président de la République, Macky all a initié depuis 2012, le Plan décennal de lutte contre les inondations. Celui-ci, a permis de la construction des ouvrages de drainage et de stockage des eaux pluviales.



Par ailleurs, le Premier ministre a magnifié la présence des services de l’Etat impliqués dans la gestion des inondations depuis le mois de mars. « Je salue également toutes les autres mesures d’anticipation que votre dépa rtement déroule depuis quelques temps, notamment la tenue de la réunion du Comité national de Gestion des Inondations dès le 14 mars 2023, en présence de tous les acteurs, pour procéder à l’évaluation du dispositif de gestion et de prévention des inondations pour l’hivernage 2022 et à la détermination des points d’attention, en perspective de l’hivernage 2023 », a déclaré le Chef du Gouvernement.



