Amadou Ba, Premier ministre sénégalais : « Je vais remporter la présidentielle dès le premier tour »

Dans un entretien exclusif accordé à France 24 et RFI à Dakar, le Premier ministre sénégalais Amadou Ba se dit confiant concernant sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février. Le candidat de l’Alliance pour la République l’assure : il va l’emporter et ce, « dès le premier tour ».



« Je voudrais vous dire que nous avons une élection très ouverte parce qu’il y a quand même vingt candidats », affirme Amadou Ba, le Premier ministre sénégalais, interrogé à Dakar par Marc Perelman (France 24) et Christophe Boisbouvier (RFI). « J’ai le privilège d’appartenir à la coalition la plus forte, la plus organisée, et il n’y pas de doute de mon point de vue que nous passerons au premier tour (…) Je pense que le 25 février, je serai élu, et dès le premier tour », lit-on dans SudQuotidien.sn, .



La présidentielle au Sénégal doit se tenir le 25 février prochain. Le scrutin est néanmoins marqué par l’absence de deux grandes figures de l’opposition : Ousmane Sonko, actuellement incarcéré, et Karim Wade, dont la candidature a été invalidée par la Cour Constitutionnelle.