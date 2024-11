Amadou Bâ à Ganguel Souley : «Si nous disposons de la majorité à l’Assemblée nationale, nous ne bloquerons pas l’action du gouvernement» «J’ai tenu à bifurquer dans le Dande Mayo, pour constater les dégâts provoqués par la montée des eaux. Des calamités de ce genre, vont, malheureusement, se reproduire. C’est pourquoi on doit venir au secours du Dande Mayo et des populations riveraines au fleuve». Le message est clair et sans ambages. Il ne reste plus aux gouvernants, qu'à prendre à bras-le-corps, la problématique des inondations et des crues».

S’il évoque une nouvelle fois ce sujet, c’est qu’à Gangue Souley, 27 jeunes sont récemment disparus en mer, dans le cadre de l’émigration irrégulière. «Je présente mes condoléances et partage la douleur des familles». Amadou Bâ enchaîne: « Il faut croire à son pays. Il y a des difficultés certes, mais faites-nous confiance, donnez-nous la majorité et on explorera, tous ensemble, les pistes de solutions ».



Le président de Jamm ak Njarin, comme pour apporter la réplique à ceux qui font croire que majoritaire à l’hémicycle, l’opposition bloquerait le pays, déclare: « nous sommes des hommes et des femmes responsables, qui aimons ce pays et pas moins patriotes que ceux qui soutiennent cet argumentaire. Si nous disposons de la majorité à l’Assemblée nationale, nous ne bloquerons pas l’action du gouvernement. Au contraire, nous ferons tout pour épauler l’Exécutif et tirer le pays vers l’avant. On ne fera que défendre les intérêt du Sénégal ».



Très à l’aise face à une assistance surexcitée, le président Amadou Bâ affirme que ce que « le pouvoir sortant a fait en douze ans avec le PSE, pour offrir un visage plus radieux au pays, peut être dupliqué en cinq années. On a l’expertise et l’expérience pour transformer notre économie et remettre le pays dans le sens de la marche ».





