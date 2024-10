Amadou Bâ à Guédiawaye, Barthélémy Dias à Biscuterie et Ousmane Sonko à Thiès: Premier jour de campagne, premiers mots d’attaque C’est dans une belle atmosphère que Barthélémy Dias, tête de liste de la coalition Sam sa Kaddu, a lancé la campagne électorale à Biscuiterie. Entouré de responsables de coalitions alliées Jamm ak Njariñ et Takku Wallu Sénégal, ainsi que de Babacar Mbengue, tête de liste pour le département de Dakar, Barthélémy Dias a délivré un message contre le régime d’Ousmane Sonko, dénonçant promesses non tenues et manipulations.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2024 à 15:15 | | 0 commentaire(s)|

Dans son discours, Barthélémy Dias a vivement critiqué le régime actuel, pour avoir " trahi les espoirs des Sénégalais, avec des promesses non tenues, des mensonges et la manipulation d'une maladie imaginaire ", qui, selon lui, aurait conduit à la mort de 87 jeunes. Pour lui, c’est le signe d’une gouvernance marquée par la tromperie et le manque de responsabilité. Il ajoute : « Nous ne pouvons plus tolérer les fausses promesses et les diversions. Ce qui est en jeu, c’est l’avenir de notre pays et la dignité de notre peuple ».



D’après le journal "Point Actu", Ousmane Sonko a tenu son premier meeting, tenu ce dimanche 27 octobre 2024, à Thiès. La tête de liste nationale de Pastef qui a choisi la région de Thiès pour l'ouverture de sa campagne électorale, a, partout où il est passé, été accueilli avec tous les honneurs par des foules compactes et enthousiastes, comme jadis, on recevait les héros de guerre, dans un cadre fraternel et teinté de convivialité.



À la rencontre non seulement des militants et sympathisants, mais de tous les Sénégalais, pour « échanger avec eux sur les pistes de solutions en vue de changer le visage du Sénégal. Et partout, des prières ont été formulées par les Sénégalais, pour la réussite du Projet ».



Pendant ce temps, Amadou Bâ était, lui, à Guédiawaye, pour ses débuts. Accueilli par une énorme foule, l’ancien candidat à la Présidentielle a insisté sur le plan d’urbanisme de cette ville.



