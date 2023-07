Amadou Ba à la clôture du Forum Invest in Sénégal : «Le Sénégal est une terre d’innovations et d’opportunités»

Selon lui, nous avons collectivement démontré que le Sénégal est une terre d'innovations et d’opportunités où le talent et l'ambition peuvent se réaliser. Il a indiqué que la collaboration fructueuse entre le secteur public, le secteur privé national et les investisseurs internationaux qui s’est enclenchée, nous permettra de renforcer ensemble la dynamique d’émergence au profit de tous.



«Le Sénégal est et restera un pays «Open to Business », sur la voie tracée par Son Excellence le Président de la République Macky Sall. L’ambition collective qui nous anime est d’exploiter la stabilité politique du pays, son bon niveau de capital humain, ses dotations en ressources naturelles et son positionnement géographique enviable entre l’Europe, l’Amérique et l’Asie pour faire du Sénégal, dans un futur proche, une porte d'entrée incontournable pour les investisseurs internationaux en Afrique », a déclaré le chef du gouvernement.



Il se dit conscient de l'importance d'assurer un suivi rigoureux des contacts établis et des manifestations d'intérêt exprimées. Amadou Ba informe que l’Apix a développé et mis en place un dispositif de suivi efficace, afin que chaque contact se transforme en une opportunité concrète d'investissement. Il a indiqué que son gouvernement sera aux côtés des investisseurs pour les accompagner à chaque étape de leur projet et nous garantirons que leur esprit entrepreneurial se traduise par un impact tangible sur les populations sénégalaises, premières bénéficiaires de ces investissements.



Amadou Ba a déclaré que des accords importants ont été conclus pendant ce forum Invest in Senegal. Il cite entre autres, l’accord d’investissement conjoint pour le développement de la zone économique spéciale de Diass, entre Apix-SA, Arise, Nrc et Afc pour un montant de 265 millions de dollars en faveur du développement rapide de 220 hectares sur une partie de la Zes de Diass. Il y a également le contrat avec les entreprises sénégalaises (Sertem et Diass industries) chargées de la réalisation des travaux, qui seront lancés en marge de la réception du terminus de la gare du Train Express Régional de l’aéroport international Blaise Diagne prévue ce 8 juillet 2023.



«Au total, avec la signature de ces conventions, 315 millions d’euros sont mobilisés dont 80% sous forme d’investissement direct non générateur de dette publique », a révélé le Premier ministre.

