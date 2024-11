Amadou Ba aborde la crue du fleuve devant les populations de Kidira : «8 milliards est insuffisant pour gérer cette question» Exceptionnelle Kidira! Elle est le clou de la journée. Un accueil exceptionnel traduisant l’engagement et la détermination des locaux y a été réservé à la caravane de Jamm ak Njarin. Un contraste avec les vives inquiétudes vécus récemment dans cette cité frontalière à la Republique sœur du Mali. Amadou Ba, le rappelle d’ailleurs dans son speech, en déclarant qu’il était impensable d’arriver à Kidira, sans évoquer la crue du fleuve.

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2024

«Vous y avez perdu plus de 1000 maisons et plusieurs milliers d’hectares de récoltes. J’avais pourtant alerté le 17 septembre 2024. Malheureusement le pouvoir en place n’a pas eu de réactions. Aujourd’hui, si l’Etat ne fait rien, les difficultés des populations vont s’accentuer. La somme de huit milliards FCFA est insuffisante pour prendre en charge cette question».



Sans doute, irrité par l’immobilisme de l’Etat, Amadou Ba confie qu’un «gouvernement doit être prévoyant et méthodique. Kidira fait partie intégrante du Sénégal et doit par conséquent le ressentir pleinement».



Loin de vouloir s’arrêter en si bon chemin, l’ancien Premier ministre embraie: «vous êtes confrontés à des difficultés dans l’approvisionnement en eau potable. Un paradoxe, eu égard à l’étendue et à la proximité avec le fleuve ». C’est d’ailleurs une bonne raison pour Amadou Ba d’inclure ce thème au débat qui hante le sommeil de son successeur, Ousmane Sonko.













