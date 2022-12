Amadou Ba aux députés de YAW: "Yewwi léne Askan Wi de la manipulation, de la désinformation et de l'arrogance" 72h après sa déclaration de politique générale (DPG) le Premier ministre Amadou Ba est retourné ce jeudi à l’assemblée nationale. En effet, le chef de gouvernement est convoqué pour une motion de censure déposée par la coalition Yewwi Askan Wi. À l’entame de ses propos, le PM Amadou Ba démonte les arguments de l’opposition.

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Décembre 2022 à 14:06

« Cette motion de censure appelle de ma part quelques observations préjudicielles», a souligné d’emblée le chef du gouvernement.

Poursuivant son discours, Amadou Ba décèle une « qualification inadéquate » dans le discours de l’opposition.



« Cette qualification inadéquate se fonde d’emblée sur la volonté de transformer en obligation ce que l’article 55 de notre Constitution considère comme une faculté laissée à l’appréciation du Premier Ministre »,a-t-il martelé avant d’enchaîner :

« les rédacteurs de ce texte ont transformé une faculté en obligation ».

Démontant l’exposé des motifs de Birame Souleye Diop, le Premier ministre Amadou Ba y voit une volonté de « rendre le pays ingouvernable ».



« Il n’est inconnu d’aucun de nos concitoyens que vous, rédacteurs de cette motion, et vos affidés, avez pris l’engagement de rendre le pays ingouvernable », a-t-il révélé.

Ensuite, Amadou Ba met les députés de YAW devant leurs responsabilités.

« Vous, comme nous, savez que les Sénégalaises et Sénégalais veulent la rupture ….Le peuple vous observe, nous observe mais vous préférez peut-être rester sourds à ses alertes incessantes… »,s’est-il désolé. Dans la foulée, Amadou Ba lance un puissant appel aux députés de Yewwi Askan Wi.



« Yewwi lène askan-wi ; libérez le peuple de la désinformation, de la manipulation et de l’arrogance comme mode de communication politicienne», a-t-il souligné.



Clôturant son discours, le Premier ministre Amadou Ba rappelle les défis qui attendent son gouvernement.



« En définitive, il s’agit bien d’un gouvernement à l’écoute des besoins des populations et résolument engagé vers l’émergence », a-t-il indiqué.



Enfin, le Premier Amadou Ba appelle à un rejet de cette motion de censure.



« J’en appelle à la conscience et à l’engagement responsable des honorables représentants du peuple pour rejeter purement et simplement cette motion de défiance inopportune, », a-t-il conclu.

