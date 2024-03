Amadou Bâ aux populations de Tivaouane : «Je multiplierai par trois, le nombre d’infrastructures existantes »

Les élus des 18 communes du département, unis pour un triomphe de Bby au soir du 24 mars, ont témoigné leur soutien et leur engagement aux côtés du Premier ministre Amadou Bâ. Très sensible à cet élan de soutien, le Premier ministre a apprécié l’unité, mais surtout la détermination des leaders locaux pour le porter à la tête de l’exécutif.



Ne pas saper la coexistence religieuse et l’entente entre confréries



« Tivaouane est une cité religieuse qui rend fiers tous les Sénégalais. De la même manière que les autres confréries et les autres religions. C’est pourquoi , affirme Amadou Bâ, on doit faire attention aux discours que nous portons. À l’heure de l’exploitation du gaz et du pétrole, on doit tous savoir raison gardée et faire attention aux messages que nous véhiculons. Je ne peux pas comprendre que des concitoyens tiennent un discours susceptible de saper la coexistence entre confessions religieuses ou entre confréries ».



Un quinquennat sous le signe du social



Une parenthèse rapidement fermée par le Premier ministre, qui annonce: « durant notre magistère, nous multiplierons par trois le nombre d’infrastructures déjà existantes ici à Tivaouane. Nous renforcerons les infrastructures, multiplierons et valoriserons les financements dédiés aux jeunes et aux femmes et offrirons un million d’emplois aux jeunes ».



Comme pour rester dans l’ère du temps, ici à Tivaouane où l’éducation religieuse occupe une place prépondérante dans la vie des populations, Amadou Bâ renseigne que son mandat sera placé sous le signe de la modernisation des daaras, en rapport avec les besoins formulés par les responsables des écoles coraniques et les parents de talibés. Toujours dans le volet social, le PM convoque le programme de bourses de sécurités familiale qui a déjà touché 300 000 familles. « Nous l’amèneront à 500 000 familles au cours de notre quinquennat. En plus de réduire drastiquement, le prix des denrées de première nécessité ».



Le porte-étendard de Benno a été précédé au micro par le Maire de la commune, Demba Diop Sy, qui a déclaré : « Nous ne laisserons personne jouer avec le destin de la nation. Macky Sall nous a désigné Amadou Bâ. Nous nous conformons à ses instructions. Macky Sall est un homme de parole. Il a affirmé à différentes occasions, qu’Amadou reste son seul et unique choix. Nous traduirons sa volonté en actes au soir du 24 mars 2024 ». Antoine Mbengue embouche la même trompette et précise en passant, qu’au nom de tous les maires et responsables politiques de la majorité, il prend la parole pour rappeler qu’Amadou Baâ est de loin, le meilleur candidat à ces joutes électorales.