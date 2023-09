Amadou Bâ, candidat de BBY: Me Sidiki Kaba réaffirme avec vigueur, sa détermination à soutenir cette candidature

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Septembre 2023

" Le président de la République Macky Sall, président de la coalition BBY et de la Majorité présidentielle, a choisi le Premier Ministre Amadou Bâ comme notre candidat à l’élection présidentielle du 25 Février 2025. "



Me Sidiki Kaba Ministre des Forces Armées réaffirme avec vigueur, sa détermination à soutenir cette candidature jusqu’à la victoire éclatante au soir du 25 Février 2024 .



Il exhorte toutes les populations de Tambacounda à soutenir sans faille, le candidat Amadou Bâ dont le choix résulte d’une large concertation.



Le Ministre Sidiki Kaba lance un vibrant appel à tous les militants et sympathisants, à travailler la main dans la main, dans l’unité, la solidarité et l’engagement derrière leur candidat Amadou Bâ pour assurer une victoire éclatante le 25 Février 2024.



" Ensemble, avec la grande mobilisation de toutes les populations, de nos vaillantes femmes et de notre dynamique jeunesse, nous vaincrons ! "



