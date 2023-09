Amadou Bâ, candidat de Benno : Saliou Keïta appelle les candidats malheureux, à la sérénité Le choix porté sur le Premier ministre, Amadou Bâ, pour être le candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), a des conséquences sur la cohésion de la majorité. Le départ de Aly Ngouille Ndiaye du ministère de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire et le silence du directeur de la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDC), Mame Boy Diao - qui promet de briser le silence ce mardi - , sont interprétés comme des actes de défiance au sein de la majorité présidentielle. Saliou Keïta appelle les candidats malheureux à la sérénité.

Pour le Directeur général du Centre international du Commerce extérieur du Sénégal (CICES), Saliou Keïta, « l’heure est à la sérénité ». Selon M. Keïta, tous ceux qui s’activent, doivent une certaine reconnaissance au président de la République, Macky Sall, nous rapporte "Le Grand Panel".



Considérant que l’APR regorge de cadres capables de continuer la mise en œuvre des orientations politique du Chef de l’Etat, Saliou Keïta, qui s’exprimait sur le plateau de iTv, a salué le choix que le président de la République, Macky Sall, a porté sur la personne du Premier ministre, Amadou Bâ.



« Homme de paix, de stabilité, de confiance, qui est compétent, posé, avec un carnet d’adresse important au plan international, Amadou Bâ est capable de poursuivre la mise en œuvre du référentiel national économique et social du pays, le Plan Sénégal Emergent », a indiqué Saliou Keïta.



