Amadou Ba en campagne à Ziguinchor : « 1000 milliards de F CFA promis à la région, un stade dans chaque département du pays, un gouvernement d’union nationale »

Depuis Ziguinchor où il était en campagne hier, jeudi, le candidat Amadou Ba a déroulé une batterie de promesses pour, dit-il, changer le visage de cette région. Il promet d’injecter une enveloppe de mille milliards de F Cfa exclusivement pour la région de Ziguinchor à travers un programme qui devra permettre dans les trois années à venir de prendre en charge des questions liées à l’assainissement, à la voierie , à l’emploi … « C’est seulement à ces conditions qu’on va pousser la Casamance à devenir le grenier du Sénégal .. », dira le candidat de la mouvance présidentielle qui promet également une fois élu la formation d’un gouvernement d’union nationale, synonyme d’un gouvernement de convergence.



La Casamance, grenier du Sénégal : c’est le souhait du candidat Amadou Ba qui compte construire un stade dans chaque département du pays. « Je veux être le président de l’emploi des jeunes » dira l’ancien Premier Ministre qui émet le souhait d’augmenter les emplois. Un pari qui, selon lui, peut se réaliser surtout à la faveur de cette paix. Le candidat de la majorité présidentielle compte mettre en branle ce programme dans les meilleurs délais. « Ce programme sera mis en œuvre à partir de juin Je veux que les travailleurs, que les femmes travaillent et aient des financements ».



D'aprés SudQuotidien, il est d’avis que la solution de la pauvreté devrait venir de la Casamance. Et comme si cela ne suffisait pas, l’ancien ministre de l’Economie dit avoir fait ses preuves dans la recherche de fonds contrairement à certains candidats dépourvus d’expérience internationale. Les chantiers de Université Assane Seck seront également achevés et les infrastructures augmentées. Devant une foule immense de militants et sympathisants fortement mobilisés au rond-point Aline Sitoe Diatta,



Amadou Ba exhortera enfin les populations à choisir le chemin de la paix, le chemin de la stabilité qu’il dit incarner. Du Président de la Coalition Doggu Pour un Grand Sénégal Doudou Kà à l’UCS d’Abdoulaye Baldé de l’UCS, en passant par le Ministre Benoit Sambou et la Plateforme des Acteurs pour le travail et la citoyenneté, le Ministre Angélique Manga, Docteur Ibrahima Mendy et autre Ministre Victorine Ndèye, tous les responsables se sont massivement investis pour assurer la grande mobilisation en faveur du candidat de BBY.