Amadou Bâ en tournée de condoléances : Entre hommage à Youssou N'Dour et recueillement à Touba

Vendredi, il s'est rendu auprès de Youssou N'Dour, dont le père est récemment décédé. Ce geste de solidarité envers l’icône de la musique sénégalaise témoigne de l’estime et du respect que lui porte Amadou Bâ.



Dimanche, l'ancien Premier ministre s’est déplacé à Touba, épicentre du mouridisme, pour exprimer son soutien à la communauté religieuse frappée par une série de disparitions de guides spirituels.



Reçu par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bachir Mbacké, en présence de Serigne Bassirou Abdou Khadre et d’autres dignitaires, Amadou Bâ a transmis ses prières et son attachement aux valeurs de la Mouridiya.



Cette double démarche marque non seulement son engagement à renforcer les liens entre spiritualité et responsabilité sociale, mais aussi sa volonté de rester proche des personnalités influentes du pays, qu'elles soient issues du monde religieux ou culturel.