Amadou Bâ et Mansour Faye : « À l’intérieur d’une relation cordiale ou d’intérêt ? » Amadou Bâ et Mansour Faye ont longtemps entretenu des relations humainement poussées. Pour son intégration à l’Alliance pour la République (APR), l’actuel maire de Saint Louis lui avait tendu une perche dont Amadou Bâ a répondu. Une réponse à l’appel de Mansour Faye pour participer à l’œuvre de construction nationale initiée par le Président Macky Sall.

Au temps, pour l’ancien Ministre des finances et des affaires étrangères, « l’acte n’est ni un reniement, ni une quête de sinécure », a fait savoir un proche du Président Macky SALL. C’est plutôt un acte de courage et une soumission à la morale qui s’impose dans les relations humaines. Ses relations amicales, sociales et historiques avec Mansour Faye sont de notoriété publique. Ni l’un, ni l’autre ne se sent à l’aise en « s’affrontant ».



Un fait psychologique est bien à noter. Amadou Bâ a beau affirmé ses positions avec Mansour Faye. D’ailleurs lors de son passage sur la 7 Tv, l’actuel premier ministre a affirmé qu’après son limogeage du gouvernement, il avait continué à garder ses relations avec Mansour Faye. D’ailleurs certaines voix disent que Amadou Bâ n’a jamais été à l’aise de voir son ami, petit frère et compagnon être seul face à l’épreuve du pouvoir. Ce qui lui a amené à suspendre sa campagne à Dakar pour venir lui prêter main forte à Saint louis lors des dernières élections législatives.



Les relations qui existent entre les deux dépassent de loin les contingences politiques. Même quand Macky SALL se dressait contre la dévolution monarchique du pouvoir des libéraux, Amadou Bâ côtoyait au temps Mansour Faye pour un apport politique futur en tant que Directeur général des impôts et domaines durant les derniers jours du régime de Wade.



Un souhait concrétisé jusqu’à quelque temps après l’accession du président Macky SALL au pouvoir. D’ailleurs certaines indiscrétions ont révélé que l’actuel maire de Saint louis a beaucoup joué sur la nomination de Amadou Bâ au Ministère de l’Economie et des finances. Même lors d’un deuxième remaniement, le gendre du chef de l’Etat a pesé de tout son poids pour que le Président Macky le confie le département des affaires étrangères.



Les aléas du destin et la marche du temps ont fait de Macky SALL Président de la République. Et ce ne fut pas l’esprit seulement qui s’exprimait mais ce fut le cœur d’un Homme élu qui tendit la main au sénégalais. Ainsi Mansour Faye avait conseillé Amadou Bâ à l’époque toujours Directeur des Impôts et Domaines d’avoir la présence d’esprit et la lucidité de ne pas céder aux sirènes malveillantes de la jalousie des largués de l’histoire et de la haine des querelleurs et des tapageurs qui ne souhaitent, par haine indubitable, que le chaos du Sénégal pour en faire porter la responsabilité à Macky SALL. Par nature, Mansour Faye ne peut rester serein et délicat quand les problèmes importants sont en jeu. Il ne pouvait rester insensible à l’appel de Macky SALL pour arranger des rencontres entre l’actuel Premier ministre et le Président Macky SALL.



Amitié et Patriotisme :



Des valeurs de progrès que Amadou Bâ a toujours mené à l’égard de Mansour Faye. L’amitié est parfois beaucoup plus forte et concluante que la fraternité. Elle est faite de confiance, de vérité et de vision commune. Une démarche empruntée par Amadou Ba à côté de Mansour Faye. Ce dernier qui a fini par le promouvoir devant le président Macky SALL. Membre fondateur de l’Alliance pour la République et militant de la première heure, Mansour Faye a pu propulser Amadou Bâ et ce dernier ne sera pas aux côtés de Macky SALL un figurant.

Ainsi parler de Mansour Faye et Amadou Bâ, ceci revient à dire que l’actuel chef du gouvernement s’est toujours positionné en « renard » pour ne pas se mettre loin de Mansour Faye qu’il voyait en lui comme l’une des seules et rares personnalités de ce pays qui peuvent, les yeux dans les yeux, lui tenir, sans détour, un langage de vérité sur la gouvernance publique.



D’abord Mansour Faye est naturellement proche du Président Macky où les militants authentiques de l’APR voyaient Amadou Ba comme un arrivé de la dernière heure. Ainsi par le biais du Ministre Mansour Faye, Amadou Bâ rejoint Macky SALL en personne et n’aura pour interlocuteur que Mansour Faye. Son expérience d’homme d’Etat et son statut de ministre et maire qui n’aime ni le faux, ni la forfaiture encore moins l’injustice.



Ainsi Mansour Faye serait bien d’un apport fécond qui a su influencer le président Macky SALL pour l’intégration de Amadou Bâ dans le deuxième gouvernement de la deuxième alternance pour Macky SALL et pour le Sénégal.

Pour l’Etat de droit et contre toute menace ou imposture devant la République et les Institutions, Mansour Faye serait certainement celui qui peut faire l’unanimité autour de lui pour qu’il dirige la grande coalition de la majorité présidentielle en 2024.



Pape Malick Cissé,

Expert En Décentralisation



