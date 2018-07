Amadou Ba, « le Prodac ne souffre pas de grandes difficultés comme on le pense »

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Juillet 2018 à 09:43 | | 1 commentaire(s)|

Le débat d’orientation budgétaire marquant la clôture de la session ordinaire unique de l’Assemblée nationale a été le moment choisi par les députés de l’opposition pour interpeller le ministre de Finances sur ce qu’ils appellent le « Prodac gate ».



Dans un premier temps, Amadou Ba n’a pas voulu en parler du fait de sa position de « haut fonctionnaire, un grand commis de l’Etat ». Avant de déclarer que ce « projet dans la pratique ne souffre pas de difficultés comme on le pense. J’ai aussi l’obligation de solidarité. C’est le ministre qui a pris l’initiative de nous saisir lorsqu’il a senti des difficultés. C’est une mission qu’on peut confier au ministère des Finances ou à la Présidence.



Il y a eu une fuite sur le rapport provisoire, ça existe dans tous les Etats. C’est aussi vieux que le monde. Il est possible qu’il y ait des manquements au ministère des Finances, mais à la date d’aujourd’hui, les informations laissent penser que ce n’est pas au ministère des Finances. Le collègue a toute ma solidarité en tant que ministre ».







Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook