Amadou Bâ, ministre des Affaires étrangères : "Sans Marième Faye Sall, nous n’aurions pas eu…"

Amadou Ba a fait part de sa reconnaissance envers la Première dame, Marième Faye Sall. Hier, lors de la passation de service avec son prédécesseur au ministre des Affaires étrangères, il a vivement remercié l’épouse du chef de l’Etat pour son soutien à leur victoire à Dakar.

« Une circonstance pareille me permet aussi de remercier tous les responsables politiques de Dakar sans exclusive. Mais de remercier d’une manière tout à fait particulière la Première dame. Vous l’avez tous constaté elle a particulièrement aidé, je n’ai pas eu l’occasion de la remercier publiquement. Je voudrais magnifier cet effort qui nous a permis d’avoir ces résultats. Je suis sûr que sans elle, on n’aurait pas eu les résultats que nous avons eu à note r », a-t-il dit.

