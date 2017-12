Amadou Ba parmi les 10 meilleurs ministres africains des Finances en 2017

Notre argentier national Amadou Ba continue de truster des lauriers. Il figure parmi les 10 ministres africains des Finances, en 2017. Ce classement a été rendu public il y a deux jours par l’Africa Performance Inde x(Api), qui est un outil de recherche, d’évaluation, de notation et de classement des institutions du secteur public en Afrique, réalisé à partir de d’une gamme d’indicateurs quantitatifs.



Il identifie une dynamique différente de la performance des pouvoirs exécutifs africains à travers leurs ministères de l’Economie et des Finances. Dans le top 10 des meilleurs ministres africains des Finances 2017, on trouve ceux du Sénégal, du Burkina Faso, de Guinée, de Tanzanie, de Cote d’Ivoire et du Togo.



En poste depuis septembre 2013, Amadou Ba, ministre de l’Economie, des Finances et du Plan du Sénégal, est à l’origine du cycle de croissance engagé par notre pays depuis 2014, souligne API. La croissance économique de la deuxième économie de l’Uemoa devrait atteindre 6,8% en 2017 et 6,9 en 2018. Ce choix de API vient conforter le trophée du meilleur ministre d’Afrique pour l’année 2017, qui a été décerné le mardi 23 mai 2017 à Amadou BA à l’occasion de la 11e cérémonie des African Banker Awards, tenue en marge des Assemblées annuelles de la Banque Africaine de développement à Ahmedabad, en Inde.











Le Témoin