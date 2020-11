Amadou Ba rends Grâce à Allah et prie sur le Prophète Seydina Mouhamed SAWS. Son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la République a mis en place un nouveau Gouvernement ce dimanche 01 Novembre 2020.



Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Novembre 2020 à 22:53 | | 0 commentaire(s)|

Je le remercie profondément pour sa confiance renouvelée à mon endroit à plusieurs reprises et souhaite beaucoup de succès à la nouvelle équipe.



Pendant cette période, j’ai eu à bénéficier de votre soutien et de vos prières chers parents, collaborateurs et amis, je vous en remercie infiniment.

Le Commis de l’Etat que je suis reste à la disposition de Monsieur le Président de la République et du Sénégal.



Que Dieu bénisse notre pays le Sénégal !

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos