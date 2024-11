Amadou Bâ sur le manque d’eau dans le Djolof : « En raison de l’inaction des gouvernants, le projet Lac de Guiers, Dahra Touba, dont le financement était sécurisé, est au point mort»

« Depuis sept mois, le pays fait face à des blocages inquiétants. Les projets pour améliorer l’accès à l’eau, et dont le financement avait été déjà sécurisé, sont aujourd’hui au point mort, en raison de l’inaction du gouvernement, qui semble avancer sans direction claire. »



Parmi ces initiatives, le projet visant à relier le Lac de Guiers à Touba, en passant par Dahra Djolof. Il aurait été essentiel pour renforcer l’agriculture et l’élevage dans le Ferlo. « Les retards accumulés dans sa mise en œuvre, menacent l’avenir de nos agriculteurs et éleveurs. Je crains fortement pour leur subsistance si des mesures concrètes ne sont pas prises dans les trois prochains mois .»



Les éleveurs, en particulier, sont confrontés à une insécurité croissante, avec le vol de cheptel et la hausse des prix des aliments pour bétail. Ce qui alourdit encore davantage leur fardeau quotidien. « Cette situation exige une réponse rapide et adaptée, pour protéger ce secteur vital », renseigne le président Amadou Bâ.



Sans transition, le chef de file de Jamm ak Njarin conclut : « Nous sommes convaincus que l’épanouissement économique de Dahra Djolof, passe par des mesures concrètes pour renforcer l’autonomie des jeunes et des femmes, afin de leur offrir des perspectives durables ».