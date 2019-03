Amadou Diarra : « c’est Oumar Sarr qui travaille pour Macky, si Madické… »

Dans un entretien accordé au quotidien Les Echos, le maire libéral de Pikine nord, Amadou Diarra fait feu sur Oumar Sarr et annonce son départ du PDS si Me Madické Niang crée son parti.



« Tout ce qui arrive au PDS est de la faute de Oumar Sarr. Sa gestion est calamiteuse. Les faits nous laissent croire que Oumar Sarr et son équipe travaillent pour Macky Sall, sans que le président Wade ne s’en doute. Il travaille pour Macky en réduisant à néant tous les efforts consentis jusque-là pour faire du PDS le plus grand parti de ce pays », a asséné le maire libéral, qui dit n’attendre que la création du parti de Madické Niang pour quitter le PDS.



« Mon ambition actuelle est de pousser Me Madické Niang à créer sa formation politique, pour que je quitte définitivement le PDS qui me considère comme démissionnaire ».

















Les Echos

