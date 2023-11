Amadou Lamine Dieng, Pilier de la Loyauté Politique, Remet 4530 Parrains à Moustapha Niasse Amadou Lamine Dieng, maire de Wack Ngouna et fervent partisan de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakkar (BBY), a une fois de plus démontré sa loyauté politique en remettant pas moins de 4530 parrains à Moustapha Niasse, leader emblématique de l'alliance. Cette démarche souligne le soutien indéfectible de Dieng envers le président Macky Sall et la coalition qui l'accompagne.



[Par : [Leral , Sine Saloum ]

]b



En 2017, lors des élections locales, Amadou Lamine Dieng a marqué les esprits en consolidant son emprise sur la commune de Wack Ngouna. À cette époque, il a remporté tous les 36 bureaux de vote, affirmant ainsi sa position de maître incontesté de sa localité.



Notamment au bureau de vote de Daga Bani, Dieng a conduit la coalition BBY à une victoire écrasante avec un impressionnant 95,94% des suffrages exprimés. Ces résultats exceptionnels ont été obtenus sur une carte électorale comprenant 207 centres de vote, 308 bureaux de vote, et un total de 104 020 électeurs dans le département de Nioro.



La participation active des électeurs à Wack Ngouna, chiffrée à 62,97%, a témoigné de l'engagement citoyen dans le processus démocratique. Dans cette commune, la coalition BBY a récolté 72,16% des suffrages valablement exprimés, consolidant ainsi sa position dominante. Il est à noter que d'autres communes de l'arrondissement ont également affiché des taux de soutien dépassant les 70%.



Ces résultats éclatants de 2017 attestent non seulement du leadership politique d'Amadou Lamine Dieng mais également de la confiance que ses concitoyens lui accordent. Sa récente contribution de 4530 parrains à Moustapha Niasse souligne une fois de plus son engagement envers la stabilité politique et le succès continu de la coalition BBY. Avec cette démonstration de loyauté, Amadou Lamine Dieng s'affirme comme un acteur clé dans le paysage politique local et régional.





