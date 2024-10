Amadou Ly et la Coalition Wareef : Une nouvelle force en marche pour les Législatives anticipées du 17 Novembre 2024 La coalition Wareef, dirigée par Amadou Ly, tête de liste proportionnelle, a officiellement présenté ses candidats ce dimanche 13 octobre 2024, lors d’une cérémonie marquée par une forte mobilisation. Cette nouvelle coalition, portée par une vision nationale, affirme sa volonté de placer la patrie au-dessus des calculs partisans et d’incarner une "sentinelle de la nation".

Amadou Ly, ancien cadre influent de la coalition Diomaye Président lors de la dernière élection présidentielle, a mis en avant l’indépendance de leur initiative. « Nous avons choisi de créer notre propre coalition, pour préserver notre liberté d’action », a-t-il affirmé. Ce positionnement reflète une ambition de rupture avec les schémas traditionnels, favorisant une liberté de mouvement politique.



Selon Amadou Ly, la diversité est une force majeure de la coalition Wareef, qu’il décrit comme un " Sénégal en miniature ", symbolisant la pluralité des régions et des sensibilités du pays. Tout au long de la cérémonie, les intervenants ont unanimement salué la vision et le leadership d’Amadou Ly, encourageant les citoyens à se mobiliser pour les législatives anticipées prévues le 17 novembre 2024.



Les membres de la coalition Wareef réaffirment leur engagement à œuvrer au service du Sénégal, en se tenant à l’écart des querelles partisanes. Ils ambitionnent de promouvoir un nouveau type de député à l’Assemblée nationale : des parlementaires proches des préoccupations des citoyens, capables d'impulser un réel changement dans la représentation parlementaire.



La coalition Wareef promet ainsi de faire entendre la voix du peuple sénégalais, en défendant une gouvernance plus juste et équitable au sein de l'hémicycle.













